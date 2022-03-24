Як повідомили у МОЗ, "Дарниця" вже підписала угоду на отримання ліцензії.

Важливо Хвороби грають на руку ворогу, – лікар закликав не забувати про вакцинацію від інфекцій

Таким чином "Дарниця" може виробляти та поставляти вищевказані ліки у 95 країн світу з низьким та середнім рівнем доходу, зокрема в Україну.

Що відомо про ліки проти COVID-19

Пероральне лікування, розроблене Pfizer, призначене в основному для лікування пацієнтів з COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості, які мають високий ризик ускладнень.

Застосовується для запобігання погіршення і переходу захворювання з легкого ступеня тяжкості на середню тяжкість, а також для уникнення госпіталізації.

Зауважимо, що раніше Кабінет Міністрів України встановив розмір компенсацій за ускладнення чи смерть після вакцинації та приймання ліків проти коронавірусної хвороби. Суми будуть залежати від тяжкості наслідків.