Національна служба здоров'я України (НСЗУ), яка розподіляє гроші між медичними закладами за лікування пацієнтів, від 2022 року висуне додаткову умову за кількістю пологів.
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Які пологові відділення можуть закрити
Якщо у медичному закладі відбувається менш ніж 150 пологів на рік, то НСЗУ не підписуватиме з ними угоди. У підсумку це призведе до їхнього закриття через неотримання фінансування.
Але в інших лікарнях з'являться переваги
Лікарням, у яких народжується понад 150 людей на рік, НСЗУ з 2022 року обіцяє збільшити тариф за пологи з 10 тисяч гривень до 15 тисяч гривень.
Чому НСЗУ хоче закрити маленькі пологові
За словами відомства, саме висока смертність новонароджених і породіль спонукала Національну службу здоров'я ввести норму у 150 пологів. У НСЗУ вважають, що якщо кількість пологів мала, то лікарі втрачають необхідну практику.
Керівниця асоціації неонатологів Тетяна Знаменська вважає, що 150 пологів на рік мало, аби тримати кваліфікацію лікарів на найвищому рівні. За її словами, в регіонах потрібно треба залишати ті пологові, де народжується понад 300 дітей на рік.
Власне, 300 пологів на рік – це мінімальний показник, за якого можуть працювати пологові будинки в ЄС. Але в Україні до такого кардинального кроку не готові, оскільки майже 70 медичних установ не подолають планку навіть у 150 пологів. 30 таких лікарень взагалі проводять менш ніж 50 пологів на рік.
Ми не говоримо про пологові будинки. Ми говоримо про пологові відділення у лікарнях,
– уточнила очільниця НСЗУ Наталія Гусак.
До слова, ті заклади, які відмовиться фінансувати НСЗУ, мають можливість отримувати гроші з бюджету територіальної громади. Проте скільки громад готові виділити гроші на фінансування таких закладів покаже час.