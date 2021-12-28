В Україні почнуть закривати пологові відділення: які саме
Джерело:ТСН
По Україні згорнуть маленькі пологові відділення. Загалом закриття пологових може торкнутися близько 70 лікарень в різних регіонах.
Національна служба здоров'я України (НСЗУ), яка розподіляє гроші між медичними закладами за лікування пацієнтів, від 2022 року висуне додаткову умову за кількістю пологів.
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Які пологові відділення можуть закрити
Якщо у медичному закладі відбувається менш ніж 150 пологів на рік, то НСЗУ не підписуватиме з ними угоди. У підсумку це призведе до їхнього закриття через неотримання фінансування.
Але в інших лікарнях з'являться переваги
Лікарням, у яких народжується понад 150 людей на рік, НСЗУ з 2022 року обіцяє збільшити тариф за пологи з 10 тисяч гривень до 15 тисяч гривень.
Чому НСЗУ хоче закрити маленькі пологові
За словами відомства, саме висока смертність новонароджених і породіль спонукала Національну службу здоров'я ввести норму у 150 пологів. У НСЗУ вважають, що якщо кількість пологів мала, то лікарі втрачають необхідну практику.Зверніть увагу: за минулий рік в Україні померло 1 469 новонароджених. Смертність немовлят в Україні вища ніж в країнах ЄС.
Керівниця асоціації неонатологів Тетяна Знаменська вважає, що 150 пологів на рік мало, аби тримати кваліфікацію лікарів на найвищому рівні. За її словами, в регіонах потрібно треба залишати ті пологові, де народжується понад 300 дітей на рік.
Власне, 300 пологів на рік – це мінімальний показник, за якого можуть працювати пологові будинки в ЄС. Але в Україні до такого кардинального кроку не готові, оскільки майже 70 медичних установ не подолають планку навіть у 150 пологів. 30 таких лікарень взагалі проводять менш ніж 50 пологів на рік.
Ми не говоримо про пологові будинки. Ми говоримо про пологові відділення у лікарнях,
– уточнила очільниця НСЗУ Наталія Гусак.
До слова, ті заклади, які відмовиться фінансувати НСЗУ, мають можливість отримувати гроші з бюджету територіальної громади. Проте скільки громад готові виділити гроші на фінансування таких закладів покаже час.