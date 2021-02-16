В Україні подали на реєстрацію вакцину AstraZeneca

В Україні у понеділок, 15 лютого, було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування.

У ЦГЗ України зазначили, що 15 лютого ВООЗ схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування і дала "зелене світло" на використання цієї вакцини в усьому світі в межах ініціативи COVAX.

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Вчора, 15 лютого 2021 року, у Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19,

– повідомили у Центрі.

До слова, Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 мільйонів доз у І–ІІ кварталі 2021 року. Також вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників.

Що відомо про вакцину AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca — це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С. Представник AstraZeneca у Скандинавії заявив, що вакцину вже отримали мільйони людей по цілому світі.

Однак через повідомлення про побічні ефекти препарату від AstraZeneca в одній з країн ( у Швеції) вже тимчасово припинили вакцинацію медиків.

Які побічні ефекти зафіксували від вакцини

Озноб;

біль у тілі;

лихоманка.



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу