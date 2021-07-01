Наразі в Україні стабілізувалась захворюваність

Як заявила завідувачка відділу організації епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко, поки в Україні фіксують стабільне зниження захворюваності.

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Влітку ми не очікуємо підйому, але очікуємо підйом захворюваності восени,

– сказала вона.

Дельта може спровокувати осінню хвилю

За словами Кошалко, поява в Україні штаму Дельта – це тільки питання часу, але вакцинація значно знижує ймовірність несприятливого перебігу хвороби, викликаної цим штамом.

Вона також додала, що необхідно вакцинуватися від грипу в майбутньому епідсезоні.

Динаміка поширення COVID-19

За минулу добу захворіли на коронавірус 705 мешканців України – серед них 28 дітей та 18 медпрацівників. Водночас видужали від недуги 1719 людей.

Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 2 235 801 людини.

Що відомо про Дельта варіант коронавірусу

Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.

Згідно з даними служб громадського здоров'я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування.

Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

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