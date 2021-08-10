В Україні погіршується ситуація з COVID-19: де найкритичніша ситуація

Ситуація з коронавірусом в Україні залишається контрольований. Але рівень госпіталізацій вже перевищує виписки на 18%.

Поступове зростання захворюваності триває четвертий тиждень поспіль. Найкритичніша ситуація в Одеській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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Наразі Сумська, Тернопільська та Херсонська області показують перевищення коефіцієнта виявлення на 4%. Найбільш критична ситуація – в Одеській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Сумарне зростання госпіталізацій в цих регіонах становить 100% усього зростання в Україні,

– йдеться в повідомленні.

Але є і позитивні новини, оскільки Україна продовжує нарощувати вакцинацію. За словами аналітиків, її поточні темпи перевершують середньосвітові та європейські показники на 1,4% вакцинованого населення за тиждень.

Але цього недостатньо для того, аби перемогти хворобу. Для того, аби вийти на показник у 70% вакцинованого дорослого населення до кінця 2021 року темпи кампанії імунізації потрібно пришвидшити удвічі вже зараз.

Статистика поширення COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 781 хворого на коронавірус.

До лікарень госпіталізували 335 пацієнтів з ускладненнями. Ще 24 пацієнти померли, а 1 390 виписали у зв'язку з одужанням.