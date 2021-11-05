В Україні понад 11 мільйонів людей мають принаймні одну дозу COVID-вакцини

В Україні активно нарощують темпи вакцинації проти коронавірусної хвороби. Станом на 5 листопада понад 11 мільйонів українців вже отримали одну дозу вакцини.

Добова статистика

Так, впродовж останньої доби щеплення проти COVID-19 отримали 270 320 людей. Зокрема, першу дозу отримали 190 327 людей, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 79 993 людини.

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Щеплення проводили:

1 056 мобільних бригад з імунізації,

3 186 пунктів щеплення,

424 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Відзначимо, що стартувала вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні 24 лютого 2020 року. Станом на сьогодні, щеплено уже 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 18 848 929 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,

– наголосили у МОЗ.

Якими вакцинами щеплювали українців

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 424 181,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 635 112,

AstraZeneca – 1 416 845,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Нагадаємо, що за даними ЮНІСЕФ, 65% українців вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу