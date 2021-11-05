В Україні понад 11 мільйонів людей мають принаймні одну дозу COVID-вакцини
Джерело:МОЗ
В Україні активно нарощують темпи вакцинації проти коронавірусної хвороби. Станом на 5 листопада понад 11 мільйонів українців вже отримали одну дозу вакцини.
Добова статистика
Так, впродовж останньої доби щеплення проти COVID-19 отримали 270 320 людей. Зокрема, першу дозу отримали 190 327 людей, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 79 993 людини.
Актуально В Україні понад 26 тисяч випадків коронавірусу, 696 – летальних
Щеплення проводили:
- 1 056 мобільних бригад з імунізації,
- 3 186 пунктів щеплення,
- 424 центри вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Відзначимо, що стартувала вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні 24 лютого 2020 року. Станом на сьогодні, щеплено уже 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 18 848 929 щеплень.
93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,
– наголосили у МОЗ.
Якими вакцинами щеплювали українців
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 424 181,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 635 112,
- AstraZeneca – 1 416 845,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Нагадаємо, що за даними ЮНІСЕФ, 65% українців вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.
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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу