Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 3 594 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 664 людини. Натомість видужали 21 979 людей.

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Показники тестування

Упродовж минулої доби, 19 листопада, в Україні провели 99 130 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 49 485,

методом ІФА – 11 843,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 802.

Загальні показники поширення COVID-19 Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 3 322 308 людей, із них наразі видужали 2 748 500. Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 80 895 мешканці країни.

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 1484 хворих;

Вінницька – 776 хворих;

Волинська – 652 хворих;

Дніпропетровська – 1870 хворих;

Донецька – 1010 хворих;

Житомирська – 547 хворих;

Закарпатська – 519 хворих;

Запорізька – 1027 хворих;

Івано-Франківська – 570 хворих;

Київська – 965 хворих;

Кіровоградська – 234 хворих;

Луганська – 255 хворих;

Львівська – 1017 хворих;

Миколаївська – 907 хворих;

Одеська – 840 хворих;

Полтавська – 931 хворий;

Рівненська – 661 хворий;

Сумська – 461 хворий;

Тернопільська – 336 хворих;

Харківська – 657 хворих;

Херсонська – 222 хворих;

Хмельницька – 735 хворих;

Черкаська – 704 хворих;

Чернівецька – 203 хворих;

Чернігівська – 667 хворих;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу