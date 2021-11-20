В Україні понад 18 тисяч захворіли на COVID-19, понад 600 – померли

20 листопада 2021 , 08:14
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Джерело:

МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 18 250 людей, зокрема 1 463 дітей та 380 медпрацівників. Водночас одужали від коронавірусу вчора більше людей, аніж інфікувались.

Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 3 594 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 664 людини. Натомість видужали 21 979 людей.

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Показники тестування

Упродовж минулої доби, 19 листопада, в Україні провели 99 130 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

  • методом ПЛР – 49 485,
  • методом ІФА – 11 843,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 802.

Загальні показники поширення COVID-19

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 3 322 308 людей, із них наразі видужали 2 748 500.

Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 80 895 мешканці країни.

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

  • м. Київ – 1484 хворих;
  • Вінницька – 776 хворих;
  • Волинська – 652 хворих;
  • Дніпропетровська – 1870 хворих;
  • Донецька – 1010 хворих;
  • Житомирська – 547 хворих;
  • Закарпатська – 519 хворих;
  • Запорізька – 1027 хворих;
  • Івано-Франківська – 570 хворих;
  • Київська – 965 хворих;
  • Кіровоградська – 234 хворих;
  • Луганська – 255 хворих;
  • Львівська – 1017 хворих;
  • Миколаївська – 907 хворих;
  • Одеська – 840 хворих;
  • Полтавська – 931 хворий;
  • Рівненська – 661 хворий;
  • Сумська – 461 хворий;
  • Тернопільська – 336 хворих;
  • Харківська – 657 хворих;
  • Херсонська – 222 хворих;
  • Хмельницька – 735 хворих;
  • Черкаська – 704 хворих;
  • Чернівецька – 203 хворих;
  • Чернігівська – 667 хворих;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська