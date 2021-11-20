В Україні понад 18 тисяч захворіли на COVID-19, понад 600 – померли
Джерело:МОЗ
Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 18 250 людей, зокрема 1 463 дітей та 380 медпрацівників. Водночас одужали від коронавірусу вчора більше людей, аніж інфікувались.
Як змінилась ситуація за добу
До лікарень госпіталізували 3 594 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 664 людини. Натомість видужали 21 979 людей.
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Показники тестування
Упродовж минулої доби, 19 листопада, в Україні провели 99 130 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:
- методом ПЛР – 49 485,
- методом ІФА – 11 843,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 802.
Загальні показники поширення COVID-19
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 3 322 308 людей, із них наразі видужали 2 748 500.
Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 80 895 мешканці країни.
Статистика коронавірусу в областях: добовий показник
- м. Київ – 1484 хворих;
- Вінницька – 776 хворих;
- Волинська – 652 хворих;
- Дніпропетровська – 1870 хворих;
- Донецька – 1010 хворих;
- Житомирська – 547 хворих;
- Закарпатська – 519 хворих;
- Запорізька – 1027 хворих;
- Івано-Франківська – 570 хворих;
- Київська – 965 хворих;
- Кіровоградська – 234 хворих;
- Луганська – 255 хворих;
- Львівська – 1017 хворих;
- Миколаївська – 907 хворих;
- Одеська – 840 хворих;
- Полтавська – 931 хворий;
- Рівненська – 661 хворий;
- Сумська – 461 хворий;
- Тернопільська – 336 хворих;
- Харківська – 657 хворих;
- Херсонська – 222 хворих;
- Хмельницька – 735 хворих;
- Черкаська – 704 хворих;
- Чернівецька – 203 хворих;
- Чернігівська – 667 хворих;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу