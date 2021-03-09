В Україні понад 19 тисяч людей отримали вакцину проти коронавірусу
За минулу добу, 8 березня, в Україні 1 171 людина вакцинувалася проти коронавірусної інфекції препаратом Covisheld.
Джерело:Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Від початку кампанії щеплено вакциною проти коронавірусу 19 118 осіб, з них усі отримали першу дозу препарату.
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За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (294 щеплення), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 474 щеплення), найменша – у Сумській області (350 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах 8 березня
- Вінницька область – 10 щеплень;
- Волинська область – 30 щеплень;
- Дніпропетровська область – 40 щеплень;
- Донецька область – 294 щеплень;
- Закарпатська область – 30 щеплень;
- Запорізька область – 10 щеплень;
- Івано-Франківська область – 187 щеплень;
- Київська область – 120 щеплень;
- Луганська область – 110 щеплень;
- Львівська область – 30 щеплень;
- Полтавська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 60 щеплень;
- Харківська область – 40 щеплень;
- Херсонська область – 20 щеплень;
- Хмельницька область – 20 щеплень;
- Чернівецька область – 50 щеплень;
- Чернігівська область – 50 щеплень.
До слова, Ізраїль, який є світовим лідером за темпами вакцинації населення, заявив, що наразі не збираються визнавати щеплення вакциною Covishield – єдиною, яка є в Україні.
Вакцинація в Україні: коротко
- В Україні вакцинація розпочалася 24 лютого 2021 року.
- Першими від коронавірусу щепили медиків.
- Глава МОЗ Максим Степанов отримав дозу вакцини 1 березня. Наступного вакцинувалися президент Володимир Зеленський та головний санлікар Віктор Ляшко.
- Що цікаво, вакциною CoviShield, яку раніше отримала й Україна, вакцинувався навіть духовний лідер Тибету Далай-лама.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
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