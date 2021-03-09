В Україні понад 19 тисяч людей отримали вакцину проти коронавірусу

Джерело:Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
За минулу добу, 8 березня, в Україні 1 171 людина вакцинувалася проти коронавірусної інфекції препаратом Covisheld.
Від початку кампанії щеплено вакциною проти коронавірусу 19 118 осіб, з них усі отримали першу дозу препарату.
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За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (294 щеплення), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 474 щеплення), найменша – у Сумській області (350 щеплень).
До слова, Ізраїль, який є світовим лідером за темпами вакцинації населення, заявив, що наразі не збираються визнавати щеплення вакциною Covishield – єдиною, яка є в Україні.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал