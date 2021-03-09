В Україні понад 19 тисяч людей отримали вакцину проти коронавірусу

За минулу добу, 8 березня, в Україні 1 171 людина вакцинувалася проти коронавірусної інфекції препаратом Covisheld.

Від початку кампанії щеплено вакциною проти коронавірусу 19 118 осіб, з них усі отримали першу дозу препарату.

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За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (294 щеплення), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 474 щеплення), найменша – у Сумській області (350 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах 8 березня

Вінницька область – 10 щеплень;

Волинська область – 30 щеплень;

Дніпропетровська область – 40 щеплень;

Донецька область – 294 щеплень;

Закарпатська область – 30 щеплень;

Запорізька область – 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 187 щеплень;

Київська область – 120 щеплень;

Луганська область – 110 щеплень;

Львівська область – 30 щеплень;

Полтавська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 60 щеплень;

Харківська область – 40 щеплень;

Херсонська область – 20 щеплень;

Хмельницька область – 20 щеплень;

Чернівецька область – 50 щеплень;

Чернігівська область – 50 щеплень.

До слова, Ізраїль, який є світовим лідером за темпами вакцинації населення, заявив, що наразі не збираються визнавати щеплення вакциною Covishield – єдиною, яка є в Україні.

Вакцинація в Україні: коротко

В Україні вакцинація розпочалася 24 лютого 2021 року.

Першими від коронавірусу щепили медиків.

Глава МОЗ Максим Степанов отримав дозу вакцини 1 березня. Наступного вакцинувалися президент Володимир Зеленський та головний санлікар Віктор Ляшко.

Що цікаво, вакциною CoviShield, яку раніше отримала й Україна, вакцинувався навіть духовний лідер Тибету Далай-лама.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал