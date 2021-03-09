В Україні понад 19 тисяч людей отримали вакцину проти коронавірусу

9 березня 2021 , 09:28
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Джерело:

Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

За минулу добу, 8 березня, в Україні 1 171 людина вакцинувалася проти коронавірусної інфекції препаратом Covisheld.

Від початку кампанії щеплено вакциною проти коронавірусу 19 118 осіб, з них усі отримали першу дозу препарату.

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За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (294 щеплення), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 474 щеплення), найменша – у Сумській області (350 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах 8 березня

  • Вінницька область – 10 щеплень;
  • Волинська область – 30 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 40 щеплень;
  • Донецька область – 294 щеплень;
  • Закарпатська область – 30 щеплень;
  • Запорізька область – 10 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 187 щеплень;
  • Київська область – 120 щеплень;
  • Луганська область – 110 щеплень;
  • Львівська область – 30 щеплень;
  • Полтавська область – 70 щеплень;
  • Тернопільська область – 60 щеплень;
  • Харківська область – 40 щеплень;
  • Херсонська область – 20 щеплень;
  • Хмельницька область – 20 щеплень;
  • Чернівецька область – 50 щеплень;
  • Чернігівська область – 50 щеплень.

До слова, Ізраїль, який є світовим лідером за темпами вакцинації населення, заявив, що наразі не збираються визнавати щеплення вакциною Covishield – єдиною, яка є в Україні.

Вакцинація в Україні: коротко


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