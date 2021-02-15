Станом на 15 лютого в Україні захворіли на коронавірус 2 332 людини. Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників.

Актуальна статистика COVID-19

Найбільше хворих зареєстрували в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.

Госпіталізації потребували 1 145 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, або симптомами хвороби. На жаль, від ускладнень коронавірусу впродовж доби померли 62 пацієнти. Натомість одужало – 2 478 людей.

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Ситуація з тестуваннями: за добу лабораторії МОЗ здійснили 13 740 тестувань, зокрема методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667. Загалом в Україні провели уже 6 551 858 ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в Україні: захворіли – 1 273 475 людей;

одужали – 1 116 779 пацієнтів;

померли від ускладнень – 24 392 хворих.

Кількість хворих в регіонах за добу: