В Україні понад 2 тисячі хворих на COVID-19: добова статистика в областях
Станом на 15 лютого в Україні захворіли на коронавірус 2 332 людини. Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Актуальна статистика COVID-19
Найбільше хворих зареєстрували в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.
Госпіталізації потребували 1 145 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, або симптомами хвороби. На жаль, від ускладнень коронавірусу впродовж доби померли 62 пацієнти. Натомість одужало – 2 478 людей.
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Ситуація з тестуваннями: за добу лабораторії МОЗ здійснили 13 740 тестувань, зокрема методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667. Загалом в Україні провели уже 6 551 858 ПЛР-тестувань.
Кількість хворих в регіонах за добу:
- м. Київ – 211 випадків;
- Вінницька область – 142 випадки;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 106 випадків;
- Донецька область – 28 випадків;
- Житомирська область – 150 випадків;
- Закарпатська область – 113 випадків;
- Запорізька область – 46 випадків;
- Івано-Франківська область – 457 випадків;
- Київська область – 171 випадок;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 9 випадків;
- Львівська область – 123 випадки;
- Миколаївська область – 77 випадків;
- Одеська область – 75 випадків;
- Полтавська область – 21 випадок;
- Рівненська область – 15 випадків;
- Сумська область – 47 випадків;
- Тернопільська область – 79 випадків;
- Харківська область – 59 випадків;
- Херсонська область – 31 випадок;
- Хмельницька область – 10 випадків;
- Черкаська область – 66 випадків;
- Чернівецька область – 225 випадків;
- Чернігівська область – 23 випадки.
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