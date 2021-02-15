В Україні понад 2 тисячі хворих на COVID-19: добова статистика в областях

15 лютого 2021 , 08:16
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Джерело:

фейсбук Максима Степанова

Станом на 15 лютого в Україні захворіли на коронавірус 2 332 людини. Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників.

Актуальна статистика COVID-19

Найбільше хворих зареєстрували в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.

Госпіталізації потребували 1 145 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, або симптомами хвороби. На жаль, від ускладнень коронавірусу впродовж доби померли 62 пацієнти. Натомість одужало – 2 478 людей.

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Ситуація з тестуваннями: за добу лабораторії МОЗ здійснили 13 740 тестувань, зокрема методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667. Загалом в Україні провели уже 6 551 858 ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в Україні:

  • захворіли – 1 273 475 людей;
  • одужали – 1 116 779 пацієнтів;
  • померли від ускладнень – 24 392 хворих.

Кількість хворих в регіонах за добу:

  • м. Київ – 211 випадків;
  • Вінницька область – 142 випадки;
  • Волинська область – 45 випадків;
  • Дніпропетровська область – 106 випадків;
  • Донецька область – 28 випадків;
  • Житомирська область – 150 випадків;
  • Закарпатська область – 113 випадків;
  • Запорізька область – 46 випадків;
  • Івано-Франківська область – 457 випадків;
  • Київська область – 171 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 9 випадків;
  • Львівська область – 123 випадки;
  • Миколаївська область – 77 випадків;
  • Одеська область – 75 випадків;
  • Полтавська область – 21 випадок;
  • Рівненська область – 15 випадків;
  • Сумська область – 47 випадків;
  • Тернопільська область – 79 випадків;
  • Харківська область – 59 випадків;
  • Херсонська область – 31 випадок;
  • Хмельницька область – 10 випадків;
  • Черкаська область – 66 випадків;
  • Чернівецька область – 225 випадків;
  • Чернігівська область – 23 випадки.