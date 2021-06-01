В Україні понад 21 тисяча людей з розсіяним склерозом: з якими проблемами вони стикаються

Розсіяний склероз — це хронічне захворювання центральної нервової системи, що невпинно прогресує та може розвинутися у будь-якому віці. Сьогодні ця хвороба посідає одне з перших місць у світі серед основних причин інвалідизації пацієнтів молодого віку.

Напередодні Міжнародного дня розсіяного склерозу у пресцентрі Укрінформ відбувся публічний діалог "Розсіяний склероз: Ера нових можливостей в Україні. Чи готові ми до неї?", ініційований громадським об’єднанням "Українська спільнота з розсіяним склерозом" та компанією Санофі в Україні за участю державного сектору в особі представників МОЗ та Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, представників лікарської та пацієнтської спільноти.

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Розсіяний склероз – це хвороба молодих людей і вона зовсім не про втрату пам’яті. За умови вчасної діагностики і доступу пацієнтів з РС до персоналізованого плану лікування сучасними терапевтичними рішеннями, вони можуть жити повноцінним життям без ризику розвитку інвалідизації,

– розповіла Катерина Місюра, керівниця ГО "Українська спільнота людей з розсіяним склерозом".

Скільки в Україні хворих на розсіяний склероз

Тетяна Негрич, д.м.н., професор, завідувач кафедри ЛНМУ та Голова Львівського обласного товариства неврологів, зазначила, що станом на сьогодні, в Україні налічується близько 21 тисяч пацієнтів з РС і цей показник у середньому збільшується на 1000 – 1200 осіб щороку. До того ж 88% людей з діагнозом РС мають статус інвалідності, а 68% з них не мають можливості працювати або навчатися.

Це критичні та маркерні показники для нашої країни, адже це переважно молоді люди. Водночас показник інвалідності через РС у сусідніх країнах не перевищує 30-40%. Частка пацієнтів із РС, які мають першу групу інвалідності в Україні, в 1,7 раза вища, ніж у країнах ЄС.

Лікування розсіяного склерозу

Під час презентації дослідження "РС Барометр", Емма Роган (Emma Rogan), керівник відділу зовнішніх зв’язків Європейської Платформи Розсіяного Склерозу, поділилася європейським досвідом розвитку підходів до лікування РС. Зокрема у країнах, які мають національну програму дослідження розсіяного склерозу та реєстр захворюваності, спостерігається краща позитивна динаміка у боротьбі з епідеміологічною ситуацією розсіяного склерозу.

Зі свого боку Донна Волш (Donna Walsh), голова Європейської федерації неврологічних асоціацій, розповіла про економічний тягар, викликаний розсіяним склерозом в Європейських країнах, та шляхи зниження його навантаження шляхом використання хворобо-модифікуючих терапій у лікуванні пацієнтів з РС.

Оскільки на РС хворіють переважно молоді люди працездатного віку, а поступова фізична, розумова і психологічна інвалідизація призводять до погіршення якості життя, порушення можливості навчатися, працювати та планувати майбутнє, вкрай важливим стає питання застосування сучасних терапій для лікування пацієнтів.