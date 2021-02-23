Станом на 23 лютого за добу в Україні захворіли на коронавірус 4 182 людини, з них 252 дитини та 219 медпрацівників. Померли від ускладнень коронавірусу 156 пацієнтів.

Як змінилась ситуація за добу Госпіталізації потребували 1 236 людей з підтвердженим COVID-19 або симптомами характерними для захворювання та які вимагали медичного спостереження, водночас видужали 4 351 пацієнт. До теми Новини про коронавірус 22 лютого: скільки вакцин Україна отримає завтра, постковідні симптоми За весь час пандемії в Україні офіційно на COVID-19: захворіли – 1 311 844 людини;

видужали – 1 151 777 пацієнтів;

померли від ускладнень – 25 309 хворих; Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 454 випадки;

Вінницька область – 243 випадки;

Волинська область – 128 випадків;

Дніпропетровська область – 126 випадків;

Донецька область – 58 випадків;

Житомирська область – 67 випадків;

Закарпатська область – 224 випадки;

Запорізька область – 159 випадків;

Івано-Франківська область – 716 випадків;

Київська область – 196 випадків;

Кіровоградська область – 19 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 197 випадків;

Миколаївська область – 92 випадки;

Одеська область – 159 випадків;

Полтавська область – 113 випадків;

Рівненська область – 107 випадків;

Сумська область – 42 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 188 випадків;

Херсонська область – 8 випадків;

Хмельницька область – 118 випадків;

Черкаська область – 140 випадків;

Чернівецька область – 468 випадків;

Чернігівська область – 6 випадків. *Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Ситуація з тестування на COVID-19 в Україні За минулу добу лабораторії МОЗ здійснили 49 600 тестувань: методом ПЛР – 23 660,

методом ІФА – 14 782,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158. Від початку пандемії провели 6 738 144 ПЛР-тестувань.

Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу