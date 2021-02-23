В Україні понад 4 тисячі людей інфікувались COVID-19 за добу, 156 – померли
Станом на 23 лютого за добу в Україні захворіли на коронавірус 4 182 людини, з них 252 дитини та 219 медпрацівників. Померли від ускладнень коронавірусу 156 пацієнтів.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Як змінилась ситуація за добу
Госпіталізації потребували 1 236 людей з підтвердженим COVID-19 або симптомами характерними для захворювання та які вимагали медичного спостереження, водночас видужали 4 351 пацієнт.
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Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 454 випадки;
- Вінницька область – 243 випадки;
- Волинська область – 128 випадків;
- Дніпропетровська область – 126 випадків;
- Донецька область – 58 випадків;
- Житомирська область – 67 випадків;
- Закарпатська область – 224 випадки;
- Запорізька область – 159 випадків;
- Івано-Франківська область – 716 випадків;
- Київська область – 196 випадків;
- Кіровоградська область – 19 випадків;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 197 випадків;
- Миколаївська область – 92 випадки;
- Одеська область – 159 випадків;
- Полтавська область – 113 випадків;
- Рівненська область – 107 випадків;
- Сумська область – 42 випадки;
- Тернопільська область – 107 випадків;
- Харківська область – 188 випадків;
- Херсонська область – 8 випадків;
- Хмельницька область – 118 випадків;
- Черкаська область – 140 випадків;
- Чернівецька область – 468 випадків;
- Чернігівська область – 6 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Ситуація з тестування на COVID-19 в Україні
За минулу добу лабораторії МОЗ здійснили 49 600 тестувань:
- методом ПЛР – 23 660,
- методом ІФА – 14 782,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158.
Від початку пандемії провели 6 738 144 ПЛР-тестувань.
Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу
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