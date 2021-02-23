В Україні понад 4 тисячі людей інфікувались COVID-19 за добу, 156 – померли

23 лютого 2021 , 08:18
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Джерело:

фейсбук Максима Степанова

Станом на 23 лютого за добу в Україні захворіли на коронавірус 4 182 людини, з них 252 дитини та 219 медпрацівників. Померли від ускладнень коронавірусу 156 пацієнтів.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізації потребували 1 236 людей з підтвердженим COVID-19 або симптомами характерними для захворювання та які вимагали медичного спостереження, водночас видужали 4 351 пацієнт.

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За весь час пандемії в Україні офіційно на COVID-19:

  • захворіли – 1 311 844 людини;
  • видужали – 1 151 777 пацієнтів;
  • померли від ускладнень – 25 309 хворих;

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 454 випадки;
  • Вінницька область – 243 випадки;
  • Волинська область – 128 випадків;
  • Дніпропетровська область – 126 випадків;
  • Донецька область – 58 випадків;
  • Житомирська область – 67 випадків;
  • Закарпатська область – 224 випадки;
  • Запорізька область – 159 випадків;
  • Івано-Франківська область – 716 випадків;
  • Київська область – 196 випадків;
  • Кіровоградська область – 19 випадків;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 197 випадків;
  • Миколаївська область – 92 випадки;
  • Одеська область – 159 випадків;
  • Полтавська область – 113 випадків;
  • Рівненська область – 107 випадків;
  • Сумська область – 42 випадки;
  • Тернопільська область – 107 випадків;
  • Харківська область – 188 випадків;
  • Херсонська область – 8 випадків;
  • Хмельницька область – 118 випадків;
  • Черкаська область – 140 випадків;
  • Чернівецька область – 468 випадків;
  • Чернігівська область – 6 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з тестування на COVID-19 в Україні

За минулу добу лабораторії МОЗ здійснили 49 600 тестувань:

  • методом ПЛР – 23 660,
  • методом ІФА – 14 782,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158.

Від початку пандемії провели 6 738 144 ПЛР-тестувань.


Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу