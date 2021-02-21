В Україні понад 4 тисячі нових хворих на COVID-19: статистика в областях
Станом на 21 лютого за добу в Україні захворіли на коронавірус 4 489 людей, зокрема інфікувались 323 дитини та 133 медпрацівники.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Як змінилась ситуація за добу
Госпіталізації потребували 2 445 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 або характерними симптомами, які вимагали медичної допомоги. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 58 пацієнтів, натомість одужали 1 557 людей.
До теми Перший в Україні мобільний госпіталь: як на Прикарпатті протидіють спалаху COVID-19
Скільки провели тестувань
За добу лабораторії МОЗ здійснили 27 188 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875. Від початку епідемії в Україні провели 6 700 971 ПЛР-тестування.
Кількість хворих на COVID-19 в регіонах за добу:
- м. Київ – 200 випадків;
- Вінницька область – 482 випадки;
- Волинська область – 96 випадків;
- Дніпропетровська область – 223 випадки;
- Донецька область – 92 випадки;
- Житомирська область – 365 випадків;
- Закарпатська область – 281 випадок;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Івано-Франківська область – 618 випадків;
- Київська область – 243 випадки;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 20 випадків;
- Львівська область – 243 випадки;
- Миколаївська область – 147 випадків;
- Одеська область – 133 випадки;
- Полтавська область – 49 випадків;
- Рівненська область – 91 випадок;
- Сумська область – 134 випадки;
- Тернопільська область – 162 випадки;
- Харківська область – 197 випадків;
- Херсонська область – 42 випадки;
- Хмельницька область – 171 випадок;
- Черкаська область – 54 випадки;
- Чернівецька область – 320 випадків;
- Чернігівська область – 77 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Поділитися новиною