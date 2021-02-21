Станом на 21 лютого за добу в Україні захворіли на коронавірус 4 489 людей, зокрема інфікувались 323 дитини та 133 медпрацівники.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізації потребували 2 445 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 або характерними симптомами, які вимагали медичної допомоги. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 58 пацієнтів, натомість одужали 1 557 людей.

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Скільки провели тестувань

За добу лабораторії МОЗ здійснили 27 188 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875. Від початку епідемії в Україні провели 6 700 971 ПЛР-тестування.

Загалом в Україні: офіційно хворобу COVID-19 підтвердили 1 304 456 мешканцям України;

станом на 21 лютого видужали 1 146 073 людини;

померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань – 25 103 пацієнти.

Кількість хворих на COVID-19 в регіонах за добу:

м. Київ – 200 випадків;

Вінницька область – 482 випадки;

Волинська область – 96 випадків;

Дніпропетровська область – 223 випадки;

Донецька область – 92 випадки;

Житомирська область – 365 випадків;

Закарпатська область – 281 випадок;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 618 випадків;

Київська область – 243 випадки;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 20 випадків;

Львівська область – 243 випадки;

Миколаївська область – 147 випадків;

Одеська область – 133 випадки;

Полтавська область – 49 випадків;

Рівненська область – 91 випадок;

Сумська область – 134 випадки;

Тернопільська область – 162 випадки;

Харківська область – 197 випадків;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 171 випадок;

Черкаська область – 54 випадки;

Чернівецька область – 320 випадків;

Чернігівська область – 77 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Примітка! У вихідні зазвичай статистика захворюваності на COVID-19 нижча. У МОЗ закликають людей тестуватись на коронавірус навіть при симптомах ГРВІ.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу