В Україні понад 4 тисячі нових хворих на COVID-19: статистика в областях

21 лютого 2021 , 08:16
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Джерело:

фейсбук Максима Степанова

Станом на 21 лютого за добу в Україні захворіли на коронавірус 4 489 людей, зокрема інфікувались 323 дитини та 133 медпрацівники.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізації потребували 2 445 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 або характерними симптомами, які вимагали медичної допомоги. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 58 пацієнтів, натомість одужали 1 557 людей.

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Скільки провели тестувань

За добу лабораторії МОЗ здійснили 27 188 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875. Від початку епідемії в Україні провели 6 700 971 ПЛР-тестування.

Загалом в Україні:
  • офіційно хворобу COVID-19 підтвердили 1 304 456 мешканцям України;
  • станом на 21 лютого видужали 1 146 073 людини;
  • померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань – 25 103 пацієнти.

Кількість хворих на COVID-19 в регіонах за добу:

  • м. Київ – 200 випадків;
  • Вінницька область – 482 випадки;
  • Волинська область – 96 випадків;
  • Дніпропетровська область – 223 випадки;
  • Донецька область – 92 випадки;
  • Житомирська область – 365 випадків;
  • Закарпатська область – 281 випадок;
  • Запорізька область – 34 випадки;
  • Івано-Франківська область – 618 випадків;
  • Київська область – 243 випадки;
  • Кіровоградська область – 15 випадків;
  • Луганська область – 20 випадків;
  • Львівська область – 243 випадки;
  • Миколаївська область – 147 випадків;
  • Одеська область – 133 випадки;
  • Полтавська область – 49 випадків;
  • Рівненська область – 91 випадок;
  • Сумська область – 134 випадки;
  • Тернопільська область – 162 випадки;
  • Харківська область – 197 випадків;
  • Херсонська область – 42 випадки;
  • Хмельницька область – 171 випадок;
  • Черкаська область – 54 випадки;
  • Чернівецька область – 320 випадків;
  • Чернігівська область – 77 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Примітка! У вихідні зазвичай статистика захворюваності на COVID-19 нижча. У МОЗ закликають людей тестуватись на коронавірус навіть при симптомах ГРВІ.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу