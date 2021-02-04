В Україні понад 5 тисяч нових хворих на COVID-19: детальна статистика

Станом на 4 лютого в Україні за добу захворіли на коронавірус 5 082 людини. Внаслідок ускладнень хвороби померли 140 пацієнтів.
Джерело: РНБО України
Актуальна статистика
Натомість видужали від коронавірусу впродовж доби 9 933 пацієнти. Загалом, від початку епідемії COVID-19 побороли коронавірусну інфекцію 1 055 406 мешканці України.
До теми Дивні співвідношення: лікар роз'яснив статистику COVID-19 в Україні
За весь час пандемії в україні на коронавірус захворіли 1 232 246 людей.
Померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань – 23 229 хворих.
Коронавірус в областях України:
Важливо!
- м. Київ – 342 випадки;
- Вінницька область – 235 випадків;
- Волинська область – 112 випадків;
- Дніпропетровська область – 223 випадки;
- Донецька область – 159 випадків;
- Житомирська область – 282 випадки;
- Закарпатська область – 299 випадків;
- Запорізька область – 253 випадки;
- Івано-Франківська область – 354 випадки;
- Київська область – 189 випадків;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 77 випадків;
- Львівська область – 308 випадків;
- Миколаївська область – 97 випадків;
- Одеська область – 163 випадки;
- Полтавська область – 160 випадків;
- Рівненська область – 173 випадки;
- Сумська область – 133 випадки;
- Тернопільська область – 222 випадки;
- Харківська область – 299 випадків;
- Херсонська область – 55 випадків;
- Хмельницька область – 429 випадків;
- Черкаська область – 182 випадки;
- Чернівецька область – 177 випадків;
- Чернігівська область – 134 випадки.
У лікарні Запоріжжя вночі проти 4 лютого трапилася пожежа – загинули 4 людей – 3 пацієнток та анестезіолог.
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