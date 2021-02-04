В Україні понад 5 тисяч нових хворих на COVID-19: детальна статистика

4 лютого 2021 , 08:41
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Станом на 4 лютого в Україні за добу захворіли на коронавірус 5 082 людини. Внаслідок ускладнень хвороби померли 140 пацієнтів.

Джерело: РНБО України

Актуальна статистика

Натомість видужали від коронавірусу впродовж доби 9 933 пацієнти. Загалом, від початку епідемії COVID-19 побороли коронавірусну інфекцію 1 055 406 мешканці України.

До теми Дивні співвідношення: лікар роз'яснив статистику COVID-19 в Україні

За весь час пандемії в україні на коронавірус захворіли 1 232 246 людей.
Померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань – 23 229 хворих.

Коронавірус в областях України:

  • м. Київ – 342 випадки;
  • Вінницька область – 235 випадків;
  • Волинська область – 112 випадків;
  • Дніпропетровська область – 223 випадки;
  • Донецька область – 159 випадків;
  • Житомирська область – 282 випадки;
  • Закарпатська область – 299 випадків;
  • Запорізька область – 253 випадки;
  • Івано-Франківська область – 354 випадки;
  • Київська область – 189 випадків;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 77 випадків;
  • Львівська область – 308 випадків;
  • Миколаївська область – 97 випадків;
  • Одеська область – 163 випадки;
  • Полтавська область – 160 випадків;
  • Рівненська область – 173 випадки;
  • Сумська область – 133 випадки;
  • Тернопільська область – 222 випадки;
  • Харківська область – 299 випадків;
  • Херсонська область – 55 випадків;
  • Хмельницька область – 429 випадків;
  • Черкаська область – 182 випадки;
  • Чернівецька область – 177 випадків;
  • Чернігівська область – 134 випадки.
Важливо! У лікарні Запоріжжя вночі проти 4 лютого трапилася пожежа – загинули 4 людей – 3 пацієнток та анестезіолог.
Більше про трагедію читайте тут.