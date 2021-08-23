В Україні понад 600 хворих на коронавірус: актуальна статистика МОЗ
23 серпня 2021 , 08:15Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 610 випадків інфікування коронавірусом. Серед хворих 33 дітей та 3 медпрацівники.
Як змінилась ситуація за добу
Госпіталізували до лікарень 425 пацієнтів з вираженими симптоми COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 17 людей. Водночас видужали щонайменше 434 людини.
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Кількість проведених тестувань:
- методом ПЛР – 10 642 особи,
- методом ІФА – 1 493 особи,
- експрес-тестами – 7 496 осіб.
Кількість випадків COVID-19 в регіонах за добу:
- Київ – 164 випадки;
- Вінницька область – 35 випадків;
- Волинська область – 5 випадків;
- Дніпропетровська область – 44 випадки;
- Донецька область – 9 випадків;
- Житомирська область – 19 випадків;
- Закарпатська область – 4 випадки;
- Запорізька область – 39 випадків;
- Івано-Франківська область – 13 випадків;
- Київська область – 3 випадки;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 14 випадків;
- Львівська область – 25 випадків;
- Миколаївська область – 13 випадків;
- Одеська область – 51 випадок;
- Полтавська область – 10 випадків;
- Рівненська область – 7 випадків;
- Сумська область – 18 випадків;
- Тернопільська область – 29 випадків;
- Харківська область – 18 випадків;
- Херсонська область – 29 випадків;
- Хмельницька область – 0 випадків;
- Черкаська область – 4 випадки;
- Чернівецька область – 52 випадки;
- Чернігівська область – 4 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.