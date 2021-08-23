В Україні понад 600 хворих на коронавірус: актуальна статистика МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 610 випадків інфікування коронавірусом. Серед хворих 33 дітей та 3 медпрацівники.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізували до лікарень 425 пацієнтів з вираженими симптоми COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 17 людей. Водночас видужали щонайменше 434 людини.

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Кількість проведених тестувань:

методом ПЛР – 10 642 особи,

методом ІФА – 1 493 особи,

експрес-тестами – 7 496 осіб.

Кількість випадків COVID-19 в регіонах за добу:

Київ – 164 випадки;

Вінницька область – 35 випадків;

Волинська область – 5 випадків;

Дніпропетровська область – 44 випадки;

Донецька область – 9 випадків;

Житомирська область – 19 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 39 випадків;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 3 випадки;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 25 випадків;

Миколаївська область – 13 випадків;

Одеська область – 51 випадок;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 29 випадків;

Харківська область – 18 випадків;

Херсонська область – 29 випадків;

Хмельницька область – 0 випадків;

Черкаська область – 4 випадки;

Чернівецька область – 52 випадки;

Чернігівська область – 4 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 275 171 людина. Станом на 23 серпня про одужання повідомили 2 201 433 особи. На жаль, жертвами пандемії стали 53 474 людини – у них був ускладнений перебіг хвороби чи наявність супутніх захворювань.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу