В Україні понад 600 хворих на коронавірус: актуальна статистика МОЗ

23 серпня 2021 , 08:15
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Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 610 випадків інфікування коронавірусом. Серед хворих 33 дітей та 3 медпрацівники.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізували до лікарень 425 пацієнтів з вираженими симптоми COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 17 людей. Водночас видужали щонайменше 434 людини. 

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Кількість проведених тестувань:

  • методом ПЛР – 10 642 особи,
  • методом ІФА – 1 493 особи,
  • експрес-тестами – 7 496 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 275 171 людина. Станом на 23 серпня про одужання повідомили 2 201 433 особи. На жаль, жертвами пандемії стали 53 474 людини – у них був ускладнений перебіг хвороби чи наявність супутніх захворювань.

Кількість випадків COVID-19 в регіонах за добу:

  • Київ – 164 випадки;
  • Вінницька область – 35 випадків;
  • Волинська область – 5 випадків;
  • Дніпропетровська область – 44 випадки;
  • Донецька область – 9 випадків;
  • Житомирська область – 19 випадків;
  • Закарпатська область – 4 випадки;
  • Запорізька область – 39 випадків;
  • Івано-Франківська область – 13 випадків;
  • Київська область – 3 випадки;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 14 випадків;
  • Львівська область – 25 випадків;
  • Миколаївська область – 13 випадків;
  • Одеська область – 51 випадок;
  • Полтавська область – 10 випадків;
  • Рівненська область – 7 випадків;
  • Сумська область – 18 випадків;
  • Тернопільська область – 29 випадків;
  • Харківська область – 18 випадків;
  • Херсонська область – 29 випадків;
  • Хмельницька область – 0 випадків;
  • Черкаська область – 4 випадки;
  • Чернівецька область – 52 випадки;
  • Чернігівська область – 4 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська