Лідерами за кількістю вакцинованих є м. Київ, Дніпропетровська та Львівська області. Жінок було щеплено 525 723, трохи більше, ніж чоловіків – 487 092.

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За період вакцинальної кампанії найбільше щеплено:

Українців віком 20-39 років, а саме – 234 169 людей. Це молоді люди, які належать до пріоритетних категорій, визначених дорожньою картою.

Працівників критично важливих структур державної безпеки: Збройних сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, Нацполіції, Нацгвардії, Міністерства внутрішніх справ.

Зверніть увагу! Вакцинація проти COVID-19 в Україні проходить згідно з етапами Дорожньої карти вакцинації. Пріоритетно щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров'я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну в Токіо у 2021 році, освітян, співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники, а також люди віком від 65 років.

Вакцинація проводиться у двох форматах:

Мобільними бригадами з вакцинації. Зараз в Україні сформовано 347 мобільних бригад. Навчання медиків продовжуються. Всього для щеплення проти коронавірусу підготують 600 таких мобільних бригад.

У стаціонарних пунктах щеплень, кількість яких постійно збільшується. Наразі підготовлено до роботи 2127 пунктів вакцинації (тимчасових та постійних).

У МОЗ зауважили, що друга доза вакцини гарантована для кожного, хто щепився першою дозою. Дата щеплення залежить від вакцини, яку отримала людина та нагадали, якими повинні бути інтервали між введенням ін'єкцій.

Проміжок такий для кожної вакцини:

AstraZeneca (Covishield, SKBio) – друга доза через 12 тижнів після першого щеплення.

CoronaVac/Sinovac Biotech – через 28 днів після першого щеплення.

Comirnaty/Pfizer-BioNTech – через 21 день після першого щеплення.

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