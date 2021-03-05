В Україні понад тисячу воїнів ООС вже вакцинували від коронавірусу
У районі проведення ООС триває вакцинація військовослужбовців від коронавірусу. Станом на 5 березня щеплення отримали 1 030 українських захисників, які воюють на Донбасі.
Джерело:пресцентр ООС
У медичній службі повідомили, що інформація про погіршення самопочуття бійців ЗСУ після уколів вакцини не надходила.
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Станом на 5 березня проведено вакцинацію 1 030 військовослужбовців, які залучені до складу ООС, із них 147 медичних працівників. Як повідомляє медична служба, післявакцинальних ускладнень не відмічалось,
– зазначили у штабі.
Вакцинація у ЗСУ почалася 25 лютого
Вакцинацію у Збройних силах розпочали 25 лютого 2021 року. Українські військові отримали від Міністерства охорони здоров’я 14 тисяч доз вакцини CoviShield.
Для щеплення бійців ООС підготовлено 10 бригад з вакцинації. Кожна бригада оснащена:
- засобами індивідуального захисту;
- термосумками з холодовими елементами для перевезення вакцин і проведення вакцинальної сесії;
- протишоковими укладками.
Окрім цього, кожна бригада забезпечена реанімобілем для надання невідкладної допомоги у випадку післявакцинальних ускладнень і негайної евакуації військового до закладу охорони здоров’я Міноборони.
Після проведення щеплення за кожним воїном ведуть медичне спостереження протягом 30 хвилин.
Де вакцинують військових
Вакцинацію проти COVID-19 проводять на тимчасових пунктах щеплень, розгорнутих на базі:
- військових мобільних госпіталів;
- цивільних лікарень;
- місць, де розташовані військові лікарсько-сестринські бригади;
- медичних підрозділів військових частин.
Вакцинація в Україні: коротко
- В Україні вакцинація розпочалася 24 лютого 2021 року.
- Першими від коронавірусу щепили медиків.
- Глава МОЗ Максим Степанов отримав дозу вакцини 1 березня. Наступного вакцинувалися президент Володимир Зеленський та головний санлікар Віктор Ляшко.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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