У районі проведення ООС триває вакцинація військовослужбовців від коронавірусу. Станом на 5 березня щеплення отримали 1 030 українських захисників, які воюють на Донбасі.

У медичній службі повідомили, що інформація про погіршення самопочуття бійців ЗСУ після уколів вакцини не надходила.

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Станом на 5 березня проведено вакцинацію 1 030 військовослужбовців, які залучені до складу ООС, із них 147 медичних працівників. Як повідомляє медична служба, післявакцинальних ускладнень не відмічалось,

– зазначили у штабі.

Вакцинація у ЗСУ почалася 25 лютого

Вакцинацію у Збройних силах розпочали 25 лютого 2021 року. Українські військові отримали від Міністерства охорони здоров’я 14 тисяч доз вакцини CoviShield.

Для щеплення бійців ООС підготовлено 10 бригад з вакцинації. Кожна бригада оснащена:

засобами індивідуального захисту;

термосумками з холодовими елементами для перевезення вакцин і проведення вакцинальної сесії;

протишоковими укладками.

Окрім цього, кожна бригада забезпечена реанімобілем для надання невідкладної допомоги у випадку післявакцинальних ускладнень і негайної евакуації військового до закладу охорони здоров’я Міноборони.

Після проведення щеплення за кожним воїном ведуть медичне спостереження протягом 30 хвилин.

Де вакцинують військових

Вакцинацію проти COVID-19 проводять на тимчасових пунктах щеплень, розгорнутих на базі:

військових мобільних госпіталів;

цивільних лікарень;

місць, де розташовані військові лікарсько-сестринські бригади;

медичних підрозділів військових частин.

Зверніть увагу! Інформація щодо кількості щеплених за добу військових та залишок вакцини щоденно передається до МОЗ для здійснення загального моніторингу охоплення вакцинацією від COVID-19 в Україні.

Вакцинація в Україні: коротко

В Україні вакцинація розпочалася 24 лютого 2021 року.

Першими від коронавірусу щепили медиків.

Глава МОЗ Максим Степанов отримав дозу вакцини 1 березня. Наступного вакцинувалися президент Володимир Зеленський та головний санлікар Віктор Ляшко.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу