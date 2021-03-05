В Україні понад тисячу воїнів ООС вже вакцинували від коронавірусу

Джерело:пресцентр ООС
У районі проведення ООС триває вакцинація військовослужбовців від коронавірусу. Станом на 5 березня щеплення отримали 1 030 українських захисників, які воюють на Донбасі.
У медичній службі повідомили, що інформація про погіршення самопочуття бійців ЗСУ після уколів вакцини не надходила.
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Станом на 5 березня проведено вакцинацію 1 030 військовослужбовців, які залучені до складу ООС, із них 147 медичних працівників. Як повідомляє медична служба, післявакцинальних ускладнень не відмічалось,
– зазначили у штабі.
Вакцинацію у Збройних силах розпочали 25 лютого 2021 року. Українські військові отримали від Міністерства охорони здоров’я 14 тисяч доз вакцини CoviShield.
Для щеплення бійців ООС підготовлено 10 бригад з вакцинації. Кожна бригада оснащена:
Окрім цього, кожна бригада забезпечена реанімобілем для надання невідкладної допомоги у випадку післявакцинальних ускладнень і негайної евакуації військового до закладу охорони здоров’я Міноборони.
Після проведення щеплення за кожним воїном ведуть медичне спостереження протягом 30 хвилин.
Вакцинацію проти COVID-19 проводять на тимчасових пунктах щеплень, розгорнутих на базі:
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу