В Україні понад тисячу воїнів ООС вже вакцинували від коронавірусу

У районі проведення ООС триває вакцинація військовослужбовців від коронавірусу. Станом на 5 березня щеплення отримали 1 030 українських захисників, які воюють на Донбасі.

У медичній службі повідомили, що інформація про погіршення самопочуття бійців ЗСУ після уколів вакцини не надходила.

Читайте також З 10 тисяч – 126 випадків: що відомо про побічні ефекти від вакцини CoviShield

Станом на 5 березня проведено вакцинацію 1 030 військовослужбовців, які залучені до складу ООС, із них 147 медичних працівників. Як повідомляє медична служба, післявакцинальних ускладнень не відмічалось,

– зазначили у штабі.

Вакцинація у ЗСУ почалася 25 лютого

Вакцинацію у Збройних силах розпочали 25 лютого 2021 року. Українські військові отримали від Міністерства охорони здоров’я 14 тисяч доз вакцини CoviShield.

Для щеплення бійців ООС підготовлено 10 бригад з вакцинації. Кожна бригада оснащена:

засобами індивідуального захисту;

термосумками з холодовими елементами для перевезення вакцин і проведення вакцинальної сесії;

протишоковими укладками.

Окрім цього, кожна бригада забезпечена реанімобілем для надання невідкладної допомоги у випадку післявакцинальних ускладнень і негайної евакуації військового до закладу охорони здоров’я Міноборони.

Після проведення щеплення за кожним воїном ведуть медичне спостереження протягом 30 хвилин.

Де вакцинують військових

Вакцинацію проти COVID-19 проводять на тимчасових пунктах щеплень, розгорнутих на базі:

військових мобільних госпіталів;

цивільних лікарень;

місць, де розташовані військові лікарсько-сестринські бригади;

медичних підрозділів військових частин.

Вакцинація в Україні: коротко

В Україні вакцинація розпочалася 24 лютого 2021 року.

Першими від коронавірусу щепили медиків.

Глава МОЗ Максим Степанов отримав дозу вакцини 1 березня. Наступного вакцинувалися президент Володимир Зеленський та головний санлікар Віктор Ляшко.

Інформація щодо кількості щеплених за добу військових та залишок вакцини щоденно передається до МОЗ для здійснення загального моніторингу охоплення вакцинацією від COVID-19 в Україні.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу