Станом на 23 серпня 2021 року в Україні від коронавірусу проведено вже 8 208 034 щеплення. Протягом доби працювали 265 мобільних бригад, 996 пунктів щеплення, 353 центрів вакцинації.

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Темпи COVID-вакцинації

Вакцинація у країні стартувала 24 лютого.

Так в Україні застосовують для вакцинації населення зареєстровані вакцини проти коронавірусу:

  • Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca),
  • Pfizer-BioNTech (Comirnaty),
  • Sinovac Biotech (CoronaVac),
  • Moderna.

Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналуПорівняння вакцин від коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу