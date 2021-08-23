Станом на 23 серпня 2021 року в Україні від коронавірусу проведено вже 8 208 034 щеплення. Протягом доби працювали 265 мобільних бригад, 996 пунктів щеплення, 353 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей: з них отримали одну дозу – 5 071 658 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 136 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Темпи COVID-вакцинації

Вакцинація у країні стартувала 24 лютого.

Так в Україні застосовують для вакцинації населення зареєстровані вакцини проти коронавірусу:

Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca),

Pfizer-BioNTech (Comirnaty),

Sinovac Biotech (CoronaVac),

Moderna.

Порівняння вакцин від коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу