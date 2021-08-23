Станом на 23 серпня 2021 року в Україні від коронавірусу проведено вже 8 208 034 щеплення. Протягом доби працювали 265 мобільних бригад, 996 пунктів щеплення, 353 центрів вакцинації.
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Темпи COVID-вакцинації
Вакцинація у країні стартувала 24 лютого.
Так в Україні застосовують для вакцинації населення зареєстровані вакцини проти коронавірусу:
- Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca),
- Pfizer-BioNTech (Comirnaty),
- Sinovac Biotech (CoronaVac),
- Moderna.
Порівняння вакцин від коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу