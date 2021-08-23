В Україні повністю вакцинували вже понад 3 мільйони людей: які вакцини використовували
23 серпня 2021 , 12:26
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби, 22 серпня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 42 715 людей. Одну дозу отримали 14 590 людей, повністю імунізовані – 28 125 людей.
Станом на 23 серпня 2021 року в Україні від коронавірусу проведено вже 8 208 034 щеплення. Протягом доби працювали 265 мобільних бригад, 996 пунктів щеплення, 353 центрів вакцинації.
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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей:
- з них отримали одну дозу – 5 071 658 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 136 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Темпи COVID-вакцинації
Вакцинація у країні стартувала 24 лютого.
Так в Україні застосовують для вакцинації населення зареєстровані вакцини проти коронавірусу:
- Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca),
- Pfizer-BioNTech (Comirnaty),
- Sinovac Biotech (CoronaVac),
- Moderna.