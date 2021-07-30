В Україні продовжать карантин, захворюваність стрімко зростає, – санлікар Кузін

Карантин, який наразі діє в Україні до 31 серпня, подовжать – так вважає головний санлікар країни Ігор Кузін. Це пов'язано з тим, що добова кількість інфікованих в країні почала стрімко зростати.

Скільки часу триватиме карантин

Санлікар Ігор Кузін спрогнозував продовження карантинних обмежень, а також розповів про готовність Міністерства охорони здоров'я протидіяти поширенню штаму Дельта.

Актуально В Україні таки зростає захворюваність на коронавірус: за добу майже 1 тисяча інфікованих

Скільки часу ще триватимуть обмеження у МОЗ, як і у всьому світі, поки не прогнозують.

Водночас у Києві влада готується навіть до ймовірного локдауну через поширення штаму Дельта – там уже розробляють нові перепустки до громадського транспорту. Відтак, замість паперових, перепустки будуть електронні, аби уникнути підробок.

Захворюваність стрімко зросла

Головний санітарний лікар Ігор Кузін підтвердив, що ситуація з коронавірусом в країні погіршується – якщо тиждень тому фіксували 300 нових випадків інфікування, то за минулу добу цифра захворювання зросла майже до тисячі.

До слова, у НАН спрогнозували, що вже 3 серпня середня кількість інфікованих збільшиться до 638, а до 10 серпня зросте до 735.

Зросте й смертність від коронавірусу – в середньому за добу реєструватимуть до 22 летальних випадків станом на 10 серпня.

Раніше головний санлікар Ігор Кузін зазначав, що те, чи буде восени локдаун залежить від того, як швидко буде завершено вакцинацію груп ризику та усього населення.

COVID-19 в Україні: коротко про головне