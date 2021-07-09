За цей самий період до лікарень госпіталізували 396 людини. Це трішки менше, ніж позаминулої доби, коли до лікарень поклали 404 українців.
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На жаль, впродовж 8 липня померли ще 12 хворих. Натомість виписали 885 пацієнти.
Тестування на коронавірус
За минулу добу в Україні провели 41 607 тестів на коронавірус: з них 18 341 методом ПЛР та 7 954 методом ІФА. Також було зроблено 15 312 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 11 025 742 ПЛР-тестування.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- м. Київ – 203 випадки;
- Вінницька область – 5 випадків;
- Волинська область – 11 випадків;
- Дніпропетровська область – 22 випадки;
- Донецька область – 46 випадків;
- Житомирська область – 11 випадків;
- Закарпатська область – 5 випадків;
- Запорізька область – 25 випадків;
- Івано-Франківська область – 3 випадки;
- Київська область – 42 випадки;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 17 випадків;
- Львівська область – 39 випадків;
- Миколаївська область – 12 випадків;
- Одеська область – 62 випадки;
- Полтавська область – 17 випадків;
- Рівненська область – 8 випадків;
- Сумська область – 24 випадки;
- Тернопільська область – 3 випадки;
- Харківська область – 30 випадків;
- Херсонська область – 14 випадків;
- Хмельницька область – 19 випадків;
- Черкаська область – 23 випадки;
- Чернівецька область – 6 випадків;
Чернігівська область – 4 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу