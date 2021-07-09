За цей самий період до лікарень госпіталізували 396 людини. Це трішки менше, ніж позаминулої доби, коли до лікарень поклали 404 українців.

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На жаль, впродовж 8 липня померли ще 12 хворих. Натомість виписали 885 пацієнти.

Тестування на коронавірус

За минулу добу в Україні провели 41 607 тестів на коронавірус: з них 18 341 методом ПЛР та 7 954 методом ІФА. Також було зроблено 15 312 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 11 025 742 ПЛР-тестування.

За весь час пандемії в країні: виявили – 2 240 246 COVID-хворих,

одужали – 2 176 110 інфікованих,

померли – 52 572 інфікованих.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

м. Київ – 203 випадки;

Вінницька область – 5 випадків;

Волинська область – 11 випадків;

Дніпропетровська область – 22 випадки;

Донецька область – 46 випадків;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 25 випадків;

Івано-Франківська область – 3 випадки;

Київська область – 42 випадки;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 39 випадків;

Миколаївська область – 12 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 17 випадків;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 3 випадки;

Харківська область – 30 випадків;

Херсонська область – 14 випадків;

Хмельницька область – 19 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 6 випадків;

Чернігівська область – 4 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу