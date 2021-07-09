В Україні продовжує збільшуватись кількість хворих на коронавірус

9 липня 2021 , 08:17
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Джерело:

МОЗ України

За минулу добу, 8 липня, в Україні виявили 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37).

За цей самий період до лікарень госпіталізували 396 людини. Це трішки менше, ніж позаминулої доби, коли до лікарень поклали 404 українців.

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На жаль, впродовж 8 липня померли ще 12 хворих. Натомість виписали 885 пацієнти.

Тестування на коронавірус 

За минулу добу в Україні провели 41 607 тестів на коронавірус: з них 18 341 методом ПЛР та 7 954 методом ІФА. Також було зроблено 15 312 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 11 025 742 ПЛР-тестування.

За весь час пандемії в країні:

  • виявили – 2 240 246 COVID-хворих,
  • одужали – 2 176 110 інфікованих,
  • померли – 52 572 інфікованих.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

  • м. Київ – 203 випадки;
  • Вінницька область – 5 випадків;
  • Волинська область – 11 випадків;
  • Дніпропетровська область – 22 випадки;
  • Донецька область – 46 випадків;
  • Житомирська область – 11 випадків;
  • Закарпатська область – 5 випадків;
  • Запорізька область – 25 випадків;
  • Івано-Франківська область – 3 випадки;
  • Київська область – 42 випадки;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 17 випадків;
  • Львівська область – 39 випадків;
  • Миколаївська область – 12 випадків;
  • Одеська область – 62 випадки;
  • Полтавська область – 17 випадків;
  • Рівненська область – 8 випадків;
  • Сумська область – 24 випадки;
  • Тернопільська область – 3 випадки;
  • Харківська область – 30 випадків;
  • Херсонська область – 14 випадків;
  • Хмельницька область – 19 випадків;
  • Черкаська область – 23 випадки;
  • Чернівецька область – 6 випадків;

Чернігівська область – 4 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олександр Бевза