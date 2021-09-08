Ситуація з COVID-19 в Україні
До лікарень госпіталізували 1 017 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 60 пацієнтів. Водночас видужали 1 411 людей.
До теми Зеленський реанімував Координаційну раду з протидії COVID-19
За добу в Україні лабораторії здійснили 67 391 тестування, зокрема:
- методом ПЛР – 28 990,
- методом ІФА – 8 110,
- експрес-тестами – 30 291.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 348 випадки;
- Вінницька область – 64 випадки;
- Волинська область – 73 випадки;
- Дніпропетровська область – 131 випадок;
- Донецька область – 120 випадків;
- Житомирська область – 73 випадки;
- Закарпатська область – 13 випадків;
- Запорізька область – 178 випадків;
- Івано-Франківська область – 70 випадків;
- Київська область – 87 випадків;
- Кіровоградська область – 19 випадків;
- Луганська область – 123 випадки;
- Львівська область – 157 випадків;
- Миколаївська область – 52 випадки;
- Одеська область – 152 випадки;
- Полтавська область – 68 випадків;
- Рівненська область – 143 випадки;
- Сумська область – 43 випадки;
- Тернопільська область – 89 випадки;
- Харківська область – 248 випадків;
- Херсонська область – 124 випадки;
- Хмельницька область – 104 випадки;
- Черкаська область – 76 випадків;
- Чернівецька область – 197 випадків;
- Чернігівська область – 20 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Вакцинація в Україні
Впродовж доби, 7 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 149 618 людини, зокрема, першу дозу отримали 47 221 особа, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 102 397 людей.
Вакцинацію проводили:
- 968 мобільних бригад;
- 2 986 пунктів щеплення;
- 335 центрів вакцинації.
Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:
- Covishield – 487187 (кількість використаних доз).
- Coronavac – 1585491.
- Comirnaty від Pfizer – 1970758.
- AstraZeneca–518054.
- Janssen від Johnson & Johnson – 19252.
- Moderna – 1085277.
Актуально Аби уникнути падіння рівня антитіл проти Дельта: Sinovac потрібно три дози