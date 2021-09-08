Ситуація з COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 1 017 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 60 пацієнтів. Водночас видужали 1 411 людей.

До теми Зеленський реанімував Координаційну раду з протидії COVID-19

За добу в Україні лабораторії здійснили 67 391 тестування, зокрема:

методом ПЛР – 28 990,

методом ІФА – 8 110,

експрес-тестами – 30 291.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 2 303 276 випадки зараження коронавірусом. Станом на 8 вересня одужало – 2 216 017 людей. Жертвами COVID-19 стали 54 114 пацієнти. Всього проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 348 випадки;

Вінницька область – 64 випадки;

Волинська область – 73 випадки;

Дніпропетровська область – 131 випадок;

Донецька область – 120 випадків;

Житомирська область – 73 випадки;

Закарпатська область – 13 випадків;

Запорізька область – 178 випадків;

Івано-Франківська область – 70 випадків;

Київська область – 87 випадків;

Кіровоградська область – 19 випадків;

Луганська область – 123 випадки;

Львівська область – 157 випадків;

Миколаївська область – 52 випадки;

Одеська область – 152 випадки;

Полтавська область – 68 випадків;

Рівненська область – 143 випадки;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 89 випадки;

Харківська область – 248 випадків;

Херсонська область – 124 випадки;

Хмельницька область – 104 випадки;

Черкаська область – 76 випадків;

Чернівецька область – 197 випадків;

Чернігівська область – 20 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Впродовж доби, 7 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 149 618 людини, зокрема, першу дозу отримали 47 221 особа, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 102 397 людей.

Вакцинацію проводили:

968 мобільних бригад;

2 986 пунктів щеплення;

335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 073 041 щеплення.

Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:

Covishield – 487187 (кількість використаних доз).

Coronavac – 1585491.

Comirnaty від Pfizer – 1970758.

AstraZeneca–518054.

Janssen від Johnson & Johnson – 19252.

Moderna – 1085277.

Актуально Аби уникнути падіння рівня антитіл проти Дельта: Sinovac потрібно три дози