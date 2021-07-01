Динаміка вакцинації

Кількість людей, які вакциновані в Україні наблизилась до 2 мільйонів. Всього проведено 2 676 654 щеплень.

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Протягом доби працювали:

  • 528 мобільних бригад,
  • 1 236 пунктів щеплення;
  • 13 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 965 660 людей:

  • з них отримали 1 дозу – 1 965 658 людей,
  • отримали 2 дози – 710 996 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).  

До слова, у МОЗ наголосили, що усі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримають другу. Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні.

Для вакцинації другою дозою вас повинні запросити телефонним дзвінком за контактом, який ви залишили після першого щеплення. Втім, якщо вас не записали на ревакцинацію другою дозою, у МОЗ запропонували три варіанти дій.


Як самостійно записатись на другу дозу вакцини / Інфографіка МОЗ

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