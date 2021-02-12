В Україні прогнозують другу хвилю коронавірусу, яку не вийде послабити

Директор Інституту біохімії імені Палладіна академік Сергій Комісаренко вважає, що в Україні може початися друга хвиля захворюваності на коронавірус.

Сергій Комісаренко також попередив, що Україна не зможе її попередити або послабити. Для цього необхідно провакцинувати щонайменше половини населення.

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Її не вдасться попередити або значно послабити, якщо не встигнуть до літа або, в крайньому разі, до осені вакцинувати не менше половини населення України. Але так багато людей у нас навряд чи вакцинують за такий короткий термін. Слід розуміти, якщо Україна найближчим часом отримає, скажімо, 100 або 200 тисяч доз, то це буде краплею в морі – нам потрібно у багато разів більше,

– сказав Комісаренко.

При цьому він додав, що аби перемогти вірус, треба провести понад 30 мільйонів вакцинацій. Це понад 60 мільйонів доз.

5 етапів вакцинації в Україні:

Джерело: МОЗ

Вакцинація людей з критичним ризиком інфікування. До цієї групи входять медпрацівники та персонал, які працюють з хворими на коронавірус, громадяни в будинках для людей похилого віку та військовослужбовці ООС, які перебувають на передовій. Вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування. Туди віднесли соцпрацівників, людей віком від 80 років та інших медичних працівників. Вакцинація людей з високим ризиком інфікування. У цю групу потрапили люди віком від 65 до 79

років, а також люди, які виконують функції з підтримки та безпеки життєдіяльності держави: ДСНС, поліція, СБУ, вчителі та інші категорії. Вакцинація людей з підвищеним рівнем інфікування. Це люди віком від 60 до 64 років, а також 18 – 59 років із супутніми захворюваннями, а ще громадяни, які перебувають в місцях обмеження волі та/або

слідчих ізоляторах й працівники таких місць. Також під час цього етапу вакцинуватимуть професійні групи людей, які мають підвищений ризик інфікування COVID-19. Вакцинація інших громадян, які не входять до пріоритетних груп.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу