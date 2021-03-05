В Україні прогнозують новий пік коронавірусу: коли очікувати

У МОЗ кажуть, що Україна увійшла в третю хвилю поширення COVID-19. Нині це спостерігається у всьому світі.

Під час виступу у Верховній Раді 5 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що захворюваність на коронавірус в Україні зростає щодня.

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За словами міністра, другий рік пандемії може виявитися навіть важчим, ніж попередній.

Максим Степанов “За прогнозами МОЗ та наших спеціалістів, які підтверджуються заявами ВООЗ, світ доволі швидко підходить до третьої хвилі коронавірусу. Оцінки науковців невтішні: другий рік пандемії може виявитися навіть важчим за попередній”.

Степанов додав, що Україна увійшла до "третьої хвилі світової пандемії". А до кінця квітня в Україні очікують зростання кількості заражень.

Максим Степанов “Ми прогнозуємо зростання кількості заражень до кінця епідсезону, орієнтовно до кінця квітня», — підкреслив міністр”.

Зауважимо, що минулого року зростання захворюваності на коронавірус в Україні також розпочалось з квітня. Особливо після Великодня та травневих свят.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж останніх двох днів в Україні фіксують понад 10 тисяч хворих на коронавірус. Востаннє такі показники були у грудні 2020 року.

За минулу добу, 4 березня, в Україні зафіксували 10 155 випадків інфікування. До лікарень госпіталізували 3 355 людей.

На жаль, ще 172 хворих померли. Натомість виписали 4 149 людей.

Від початку пандемії в Україні: