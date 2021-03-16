В Україні проти COVID-19 вакцинували ще 8 928 людей

16 березня 2021 , 09:20
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Джерело:

телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Від початку вакцинальної кампанії в Україні станом на 16 березня проти коронавірусу вакцинували 62 083 людини. Кожна з них отримала першу дозу препарату Covishield (AstraZeneca).

Найшвидші темпи вакцинації у Донецькій області. Загалом там щепили 5 644 людини. Натомість найменшу кількість людей імунізували у Чернігівській області (1 226).

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Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 440 щеплень;
  • Волинська область – 270 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 490 щеплень;
  • Донецька область – 600 щеплень;
  • Житомирська область – 130 щеплень;
  • Закарпатська область – 190 щеплень;
  • Запорізька область – 240 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 490 щеплень;
  • Київська область – 600 щеплень;
  • Кіровоградська область – 180 щеплень;
  • Луганська область – 220 щеплень;
  • Львівська область – 349 щеплень;
  • Київ – 560 щеплень;
  • Миколаївська область – 240 щеплень;
  • Одеська область – 270 щеплень;
  • Полтавська область – 690 щеплень;
  • Рівненська область – 300 щеплень;
  • Сумська область – 280 щеплень;
  • Тернопільська область – 590 щеплень;
  • Харківська область – 259 щеплень;
  • Херсонська область – 360 щеплень;
  • Хмельницька область – 410 щеплень;
  • Чернівецька область – 370 щеплень;
  • Чернігівська область – 220 щеплень;
  • Черкаська область – 180 щеплень.

Щеплення проводилось 193 мобільними бригадами з імунізації.


Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал