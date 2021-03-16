В Україні проти COVID-19 вакцинували ще 8 928 людей

Від початку вакцинальної кампанії в Україні станом на 16 березня проти коронавірусу вакцинували 62 083 людини. Кожна з них отримала першу дозу препарату Covishield (AstraZeneca).
Найшвидші темпи вакцинації у Донецькій області. Загалом там щепили 5 644 людини. Натомість найменшу кількість людей імунізували у Чернігівській області (1 226).
До теми За добу в Україні 9 642 нових хворих на COVID-19, з них 404 дитини
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 440 щеплень;
- Волинська область – 270 щеплень;
- Дніпропетровська область – 490 щеплень;
- Донецька область – 600 щеплень;
- Житомирська область – 130 щеплень;
- Закарпатська область – 190 щеплень;
- Запорізька область – 240 щеплень;
- Івано-Франківська область – 490 щеплень;
- Київська область – 600 щеплень;
- Кіровоградська область – 180 щеплень;
- Луганська область – 220 щеплень;
- Львівська область – 349 щеплень;
- Київ – 560 щеплень;
- Миколаївська область – 240 щеплень;
- Одеська область – 270 щеплень;
- Полтавська область – 690 щеплень;
- Рівненська область – 300 щеплень;
- Сумська область – 280 щеплень;
- Тернопільська область – 590 щеплень;
- Харківська область – 259 щеплень;
- Херсонська область – 360 щеплень;
- Хмельницька область – 410 щеплень;
- Чернівецька область – 370 щеплень;
- Чернігівська область – 220 щеплень;
- Черкаська область – 180 щеплень.
Щеплення проводилось 193 мобільними бригадами з імунізації.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал