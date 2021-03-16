В Україні проти COVID-19 вакцинували ще 8 928 людей

Від початку вакцинальної кампанії в Україні станом на 16 березня проти коронавірусу вакцинували 62 083 людини. Кожна з них отримала першу дозу препарату Covishield (AstraZeneca).

Найшвидші темпи вакцинації у Донецькій області. Загалом там щепили 5 644 людини. Натомість найменшу кількість людей імунізували у Чернігівській області (1 226).

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Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 440 щеплень;

Волинська область – 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 490 щеплень;

Донецька область – 600 щеплень;

Житомирська область – 130 щеплень;

Закарпатська область – 190 щеплень;

Запорізька область – 240 щеплень;

Івано-Франківська область – 490 щеплень;

Київська область – 600 щеплень;

Кіровоградська область – 180 щеплень;

Луганська область – 220 щеплень;

Львівська область – 349 щеплень;

Київ – 560 щеплень;

Миколаївська область – 240 щеплень;

Одеська область – 270 щеплень;

Полтавська область – 690 щеплень;

Рівненська область – 300 щеплень;

Сумська область – 280 щеплень;

Тернопільська область – 590 щеплень;

Харківська область – 259 щеплень;

Херсонська область – 360 щеплень;

Хмельницька область – 410 щеплень;

Чернівецька область – 370 щеплень;

Чернігівська область – 220 щеплень;

Черкаська область – 180 щеплень.

Щеплення проводилось 193 мобільними бригадами з імунізації.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал