Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали одну дозу – 1 216 600 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 146 664 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Читайте також В Україні за добу виявили 937 нових хворих на коронавірус

"Загалом проведено 1 363 264 щеплення", – йдеться в повідомленні МОЗ.

5 червня в Україні імунізацію проводили 327 мобільних бригад і в 418 пунктах вакцинації. Станом на 6 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 640 914 людей.

Вакцинація у вихідні

Зазначимо, у вихідні 5 – 6 червня в Україні працюють Центри вакцинації проти коронавірусу, де вакцинують тих людей, які записалися на щеплення через додаток "Дія" або контакт-центр МОЗ. На процедуру запрошують за допомогою смс-повідомлення. Ті люди, які не отримали повідомлення, також можуть прийти й стати в загальну чергу. Як і раніше, пріоритет надається літнім людям.

Дані взяті з Центру громадського здоров'я

У яких містах відкриті Центри COVID-вакцинації 5 – 6 червня

  • Київ, на базі Міжнародного виставкового центру,
  • Львів, на базі стадіону “Арена Львів”,
  • Одеса, на базі ТЦ “Мегадом”, Fontan Sky Center, ЗОШ “Кримська”,
  • Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка,
  • Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
  • Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант",
  • Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь",
  • Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради,
  • Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат".

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал