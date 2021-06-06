В Україні протягом доби зробили 40 101 щеплення проти COVID-19

В Україні протягом доби 5 червня зробили 40 101 щеплення проти коронавірусу. Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, першу дозу ввели 39 229 особам, другу – 872.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали одну дозу – 1 216 600 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 146 664 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).
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"Загалом проведено 1 363 264 щеплення", – йдеться в повідомленні МОЗ.
5 червня в Україні імунізацію проводили 327 мобільних бригад і в 418 пунктах вакцинації. Станом на 6 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 640 914 людей.
Вакцинація у вихідні
Зазначимо, у вихідні 5 – 6 червня в Україні працюють Центри вакцинації проти коронавірусу, де вакцинують тих людей, які записалися на щеплення через додаток "Дія" або контакт-центр МОЗ. На процедуру запрошують за допомогою смс-повідомлення. Ті люди, які не отримали повідомлення, також можуть прийти й стати в загальну чергу. Як і раніше, пріоритет надається літнім людям.
Дані взяті з Центру громадського здоров'я
У яких містах відкриті Центри COVID-вакцинації 5 – 6 червня
- Київ, на базі Міжнародного виставкового центру,
- Львів, на базі стадіону “Арена Львів”,
- Одеса, на базі ТЦ “Мегадом”, Fontan Sky Center, ЗОШ “Кримська”,
- Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка,
- Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
- Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант",
- Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь",
- Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради,
- Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат".
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал