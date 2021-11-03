В Україні провели понад 18 мільйонів щеплень проти COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії в Україні провели більш ніж 18 мільйонів щеплень проти коронавірусу. За минулу добу, 2 листопада, було вакциновано понад 310 тисяч людей.

Так, вчора проти коронавірусу вакцинувалися 310 439 мешканців України. Першу дозу отримали 229 100 людей, повністю імунізовані – 81 339 людей.

До теми В Україні не зареєстрували жодної смерті від COVID-вакцин: детальний звіт МОЗ

Щеплення проводилось 1 129 мобільними бригадами з імунізації, у 3 261 пункті щеплення та у 422 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Згідно з даними інформаційно-аналітичної системи MedData, минулого тижня з коронавірусною хворобою госпіталізували 34 489 людей, з яких 32 130 (93,2%) не отримали жодної дози вакцини.

Вакцинальна кампанія в Україні стартувала 24 лютого. Від того часу в Україні вакцинували 10 682 752 людини, з них 10 682 750 людей отримали одну дозу, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом і першою, і другою дозою в Україні провели 18 279 337 COVID-щеплень.

Які вакцини використовувались найчастіше:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 235 854,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 463 013,

AstraZeneca – 1 373 976,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.