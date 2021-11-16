За минулу добу, 15 листопада, щеплення проти коронавірусу отримали 268 088 людей. 102 908 з них отримали першу дозу вакцини, інші 165 180 – другу.
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Щеплення проводилось 1 169 мобільними бригадами з імунізації, у 3 222 пунктах щеплення та у 445 центрах вакцинації населення.
Загальна кількість вакцинованих в країні
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 12 331 552 людину, 12 331 550 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 людей.
Загалом в країні провели 21 218 965 щеплень, для цього використовувались такі препарати:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 991 454,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 189 617,
- AstraZeneca – 1 522 617,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 119 997.
Записатися на вакцинацію – дуже просто
Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. У крайньому разі можна просто прийти та стати в живу чергу.
Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.
Зауважимо, що для вакцинації не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал