В Україні провели понад 21 мільйон COVID-щеплень: якими вакцинами найбільше

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого. Відтоді в країні провели понад 21 мільйон щеплень обома дозами.

За минулу добу, 15 листопада, щеплення проти коронавірусу отримали 268 088 людей. 102 908 з них отримали першу дозу вакцини, інші 165 180 – другу.

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Щеплення проводилось 1 169 мобільними бригадами з імунізації, у 3 222 пунктах щеплення та у 445 центрах вакцинації населення.

Загальна кількість вакцинованих в країні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 12 331 552 людину, 12 331 550 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 людей.

Загалом в країні провели 21 218 965 щеплень, для цього використовувались такі препарати:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 991 454,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 189 617,

AstraZeneca – 1 522 617,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 119 997.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози вакцини. Відомо, що 10% "вакцинованих" купили COVID-сертифікати . Щонайменше "на руках" є 800 тисяч фальшивих паспортів вакцинації. Реальна статистика, ймовірно, ще вища.

Записатися на вакцинацію – дуже просто

Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. У крайньому разі можна просто прийти та стати в живу чергу.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.

Зауважимо, що для вакцинації не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал