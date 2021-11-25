Добова статистика вакцинації

Зокрема, з 275 319 проведених щеплень проти COVID-19, першу дозу отримали 82 501 людина, другу дозу – 192 818 людей, вони завершили курс вакцинації.

Актуально Захворюваність знову зростає: майже 17 тисяч інфікованих, 628 померлих

Щеплення проводили:

  • 1104 мобільні бригади з імунізації,
  • 3 264 пункти щеплення,
  • 465 центри вакцинації населення.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,
– наголосили у МОЗ.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей.

Загалом проведено 23 501 133 щеплення.

Якими препаратами проводили вакцинацію

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 4 292 562,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 495 835,
  • AstraZeneca – 1 569 119,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna –1 217 752.