В Україні провели понад 23 мільйони щеплень: які вакцини використовували найчастіше

Темпи вакцинації в Україні відповідають плану Міністерства охорони здоров'я. Впродовж доби щеплення отримали понад 275 тисяч українців.

Добова статистика вакцинації

Зокрема, з 275 319 проведених щеплень проти COVID-19, першу дозу отримали 82 501 людина, другу дозу – 192 818 людей, вони завершили курс вакцинації.

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Щеплення проводили:

1104 мобільні бригади з імунізації,

3 264 пункти щеплення,

465 центри вакцинації населення.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,

– наголосили у МОЗ.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей.

Загалом проведено 23 501 133 щеплення.

Якими препаратами проводили вакцинацію

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 292 562,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 495 835,

AstraZeneca – 1 569 119,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna –1 217 752.

Довідка! Вакцинація в країні триває з 24 лютого 2021 року. Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду вакцинувати від коронавірусу 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року.

Відомо, що МОЗ продовжило контракт з фармкомпанією Biontech, тож Україна отримає ще 50 мільйонів доз COVID-вакцини від Pfizer впродовж 2022 – 2023 років.