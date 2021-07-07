Натомість 57 531 людині зробили друге щеплення. Це завершальна доза для препаратів, схвалених в Україні.

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Впродовж минулої доби щеплення виконувалось 535 мобільними бригадами, у 1 287 пунктах щеплення та у 27 центрах вакцинації.

Впродовж 26 червня українців вакцинували такими препаратами:

Coronavac – 32 977,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 43 750,

AstraZeneca – 16 827.

Загалом щеплення отримали більш ніж 3 мільйони українців

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щеплено 2 136 563 людей, 2 136 561 з яких отримали першу дозу вакцини, а 955 607 – другу. Загалом в країні проведено 3 092 168 щеплень проти COVID-19.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 669 947,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 619 649,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 359 390,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 6 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 779 932 людини.