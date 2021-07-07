Натомість 57 531 людині зробили друге щеплення. Це завершальна доза для препаратів, схвалених в Україні.
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Впродовж минулої доби щеплення виконувалось 535 мобільними бригадами, у 1 287 пунктах щеплення та у 27 центрах вакцинації.
Впродовж 26 червня українців вакцинували такими препаратами:
- Coronavac – 32 977,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 43 750,
- AstraZeneca – 16 827.
Загалом щеплення отримали більш ніж 3 мільйони українців
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щеплено 2 136 563 людей, 2 136 561 з яких отримали першу дозу вакцини, а 955 607 – другу. Загалом в країні проведено 3 092 168 щеплень проти COVID-19.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Щеплено вакциною Coronavac – 669 947,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 619 649,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 359 390,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.