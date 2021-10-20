В Україні провели рекордну кількість щеплень проти коронавірусу

За минулу добу, 19 жовтня, щеплення проти коронавірусу зробили 226 587 мешканців України. Це рекордна кількість від початку вакцинальної кампанії.

Більшість реципієнтів вчора отримали першу дозу – 142 141. Решта 84 446 людей зробили друге щеплення, тим самим закінчивши курс вакцинації.

До теми За добу в Україні виявили понад 18 тисяч COVID-хворих, госпіталізували – більш ніж 5 тисяч

19 жовтня найбільше щеплень провели вакциною від Pfizer-BioNTech – 112 786. Натомість Coronavac обрали 71 111 людей, а 42 690 – AstraZeneca.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Найкращим захистом від наслідків COVID-19 є вакцинація. Згідно з даними МОЗ,

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувались 8 207 903 мешканців країни. 8 207 901 з них отримали щонайменше одну дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Зауважимо, що старт COVID-вакцинації в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від цього часу в країні провели 14 865 911 щеплень проти коронавірусу (першою та другою дозами).

Які вакцини використовувались

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 306 470,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 293 124,

AstraZeneca – 998 400,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.