Протягом останніх років сприйняття онкодіагнозів в українському суспільстві змінюється, ми вчимося говорити про рак – чудовими прикладами є День людей з історією раку. Але ще є багато над чим працювати, адже для більшості людей це досі табуйована тема.
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Через стигму пацієнти часто приховують діагноз, і більшість з українців навіть не здогадуються про те, що поряд з ними веде свою боротьбу колега, родичка, сусідка або навіть найближча подруга. За статистикою, в Україні кожна 8 жінка стикається з проблемою раку молочної залози, тому без сумніву можна сказати, що ця проблема стосується абсолютно кожного з нас.
Race for the Cure – найбільшим світовий забіг присвяченим жіночому здоров'ю / Фото: 24 канал
Щоб підтримати жінок, які зіштовхнулись з цим діагнозом, а також зібрати кошти на відкриття унікального для України консультаційного проєкту психологічної та інформаційної підтримки "Рівний консультант", благодійний фонд Inspiration Family за підтримки головного організатора Think Pink Europe організовує локальний пробіг Race for the Cure.
Що таке Race for the Cure
Найбільший благодійний забіг проводиться з 1983 р. У 2021 році відбудеться понад 140 регіональних забігів із приблизно 1 мільйоном учасників, що робить Race for the Cure найбільшим світовим благочинним забігом присвяченим жіночому здоров'ю.
Сім років тому мені поставили діагноз рак молочної залози. Мені було страшно і я шукала спільноту, яка підтримає та зрозуміє мене. Поки в Україні говорили про рак тільки пошепки, жінки у всьому світі створювали рожевий гамір, щоб привернути увагу до раку грудей, але не через залякування, а через позитивну підтримку. Цей забіг об’єднує людей, міста та країни заради однієї мети – показати, що разом ми сильніші,
– розповіла Анна Узлова директорка фонду Inspiration Family.
На що підуть зібрані кошти
Мета забігу – зібрати фінансування на запуск проєкту "Рівний консультант" та відкриття кабінету підтримки на базі Національного інституту раку. Потрібне фінансування – 170 тисяч гривень.
Мета забігу – зібрати фінансування на запуск проєкту "Рівний консультант" / Фото: Леся Задорожна
"Рівний консультант" – це проєкт, завдяки якому онкопацієнтки зможуть отримати інформаційну та емоційну підтримку від тих, хто уже має досвід життя з раком. Рівний консультант – це людина, що пройшла шлях лікування та адаптувалась до свого стану. Це не лікар і не психолог, однак сертифікований спеціаліст, який пройшов низку тренінгів з психологічної підтримки.
"Коли я вперше дізналася про діагноз мами, ми не знали, куди звернутися. Ми не знали, як інтерпретувати результати аналізів, чи можна десь взяти ліки за державний кошт, як навчитися жити в нових реаліях – всю інформацію знайшли в групах підтримки на Facebook. Я бігтиму у Race for the Cure, щоб з появою проєкту "Рівний консультант" жінки мали доступ до інформації та, найголовніше, підтримки людей, які знають на власному досвіді, через що проходить онкопацієнт", - розповіла учасниця пробігу Дарина.
Як долучитися
Реєстраційний внесок складає 15 євро (близько 470 грн), а взяти участь у марафоні можна одним із наступних варіантів:
Масовий забіг. Стати учасником масового забігу 3 жовтня о 9:00 на ВДНГ (бігти або іти 2 або 5 км). Старт о 9:00, нагородження призерів – о 10-00.
Приходьте з 8:00 до 11:00 на ВДНГ та підтримайте бігунів та команди онкопацієнтів! Забіг відбудеться відповідно до чинних карантинних обмежень.
Індивідуальний забіг. Також можна пробігти або пройти будь-яку дистанцію в період з 26 вересня по 10 жовтня біля будинку у своєму парку, стадіоні, на біговій доріжці. Можна пробігти самостійно, або створити власну команду в рамках району, міста або компанії. Після реєстрації команди вам потрібно лише розіслати коди іншим учасникам.
Присвятити свій пробіг або прохід дистанції можна якісь особливій людині – мамі, другові, медичному працівнику або організації, яка підтримує жінок з раком грудей. Написавши на стартовому номері ім’я людини, учасник висловлює свою підтримку.
Біг можна присвятити дорогій людині / Фото: Леся Задорожна
Організатори наголошують, що Race for the Cure – це не просто ще один благодійний забіг, а свято життя та єднання. Вони закликають учасників створити великий рожевий гамір та проявити свої найсміливіші фантазії – одягтися у все рожеве, нанести блискітки, бути феєю чи єдинорогом! Щоб ділитися своїми тренуваннями, рожевим вбранням, підготовкою, тусовками в соціальних мережах, створено спеціальні хештеги #RFTC2021 #InspirationFamilyUa #БіжуЗаНеї.