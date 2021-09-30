Протягом останніх років сприйняття онкодіагнозів в українському суспільстві змінюється, ми вчимося говорити про рак – чудовими прикладами є День людей з історією раку. Але ще є багато над чим працювати, адже для більшості людей це досі табуйована тема.

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Через стигму пацієнти часто приховують діагноз, і більшість з українців навіть не здогадуються про те, що поряд з ними веде свою боротьбу колега, родичка, сусідка або навіть найближча подруга. За статистикою, в Україні кожна 8 жінка стикається з проблемою раку молочної залози, тому без сумніву можна сказати, що ця проблема стосується абсолютно кожного з нас.



Race for the Cure – найбільшим світовий забіг присвяченим жіночому здоров'ю / Фото: 24 канал

Щоб підтримати жінок, які зіштовхнулись з цим діагнозом, а також зібрати кошти на відкриття унікального для України консультаційного проєкту психологічної та інформаційної підтримки "Рівний консультант", благодійний фонд Inspiration Family за підтримки головного організатора Think Pink Europe організовує локальний пробіг Race for the Cure.

Що таке Race for the Cure

Найбільший благодійний забіг проводиться з 1983 р. У 2021 році відбудеться понад 140 регіональних забігів із приблизно 1 мільйоном учасників, що робить Race for the Cure найбільшим світовим благочинним забігом присвяченим жіночому здоров'ю.

Сім років тому мені поставили діагноз рак молочної залози. Мені було страшно і я шукала спільноту, яка підтримає та зрозуміє мене. Поки в Україні говорили про рак тільки пошепки, жінки у всьому світі створювали рожевий гамір, щоб привернути увагу до раку грудей, але не через залякування, а через позитивну підтримку. Цей забіг об’єднує людей, міста та країни заради однієї мети – показати, що разом ми сильніші,

– розповіла Анна Узлова директорка фонду Inspiration Family.