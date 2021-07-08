Впродовж вчорашнього дня 42 029 людей отримали першу дозу вакцини. Натомість другу дозу отримала 62 651 людина, тим самим закінчивши курс вакцинації.
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Щеплення виконувались 682 мобільними бригадами, а також у 1 462 пунктах щеплення і 31 центрі вакцинації.
Впродовж 7 липня українців вакцинували такими препаратами:
- Coronavac – 35 516,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 55 048,
- AstraZeneca – 14 116.
2 дози вакцини отримали більш ніж мільйон українців
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 2 178 592 людини. 2 178 590 з них отримали 1 дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 018 258 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
Загалом в країні провели 3 196 848 COVID-щеплень.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Щеплено вакциною Coronavac – 686 635,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 644 771,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 359 609,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.