В Україні рекордна кількість щеплень за добу: кількість імунізованих перевалила за мільйон

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні продовжує нарощувати темпи. Впродовж минулої доби, 7 липня, проти коронавірусу вакцинували 104 680 людей.

Впродовж вчорашнього дня 42 029 людей отримали першу дозу вакцини. Натомість другу дозу отримала 62 651 людина, тим самим закінчивши курс вакцинації.

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Щеплення виконувались 682 мобільними бригадами, а також у 1 462 пунктах щеплення і 31 центрі вакцинації.

Впродовж 7 липня українців вакцинували такими препаратами:

Coronavac – 35 516,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 55 048,

AstraZeneca – 14 116.

2 дози вакцини отримали більш ніж мільйон українців

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 2 178 592 людини. 2 178 590 з них отримали 1 дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 018 258 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 3 196 848 COVID-щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 686 635,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 644 771,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 359 609,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 7 липня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 782 692 людини.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу