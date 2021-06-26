Темпи вакцинації в Україні

25 червня проти коронавірусу вакцинували 97 130 людей: одну дозу отримали 36 540 людей, дві дози, а відтак повністю імунізовані – 60 590 людей.

До теми COVID-19 в Україні: 756 інфікованих за добу, всього захворіли понад 2,2 мільйона

Вакцинацію проводили:

623 мобільні бригади,

1 229 пунктів щеплення;

20 центрів вакцинації.

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 742 181 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 871 511 людей з них отримали 1 дозу – 1 871 509 людей,

повністю імунізовані та отримали 2 дози – 550 966 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Якими вакцинами вакцинували українців

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 526 853,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 499 133,

AstraZeneca – 357 948,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

До слова, Україна перейшла до 4-го етапу вакцинації проти COVID-19. Ним передбачено імунізацію людей старше 60 років, а також людей віком 18 – 59, які мають супутні захворювання, ув'язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

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