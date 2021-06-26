Темпи вакцинації в Україні

25 червня проти коронавірусу вакцинували 97 130 людей: одну дозу отримали 36 540 людей, дві дози, а відтак повністю імунізовані – 60 590 людей. 

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Вакцинацію проводили:

  • 623 мобільні бригади,
  • 1 229 пунктів щеплення;
  • 20 центрів вакцинації.

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 742 181 людина.

Якими вакцинами вакцинували українців

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 526 853,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 499 133,
  • AstraZeneca – 357 948,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

До слова, Україна перейшла до 4-го етапу вакцинації проти COVID-19. Ним передбачено імунізацію людей старше 60 років, а також людей віком 18 – 59, які мають супутні захворювання, ув'язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

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