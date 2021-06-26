В Україні рекордна кількість щеплень за добу: які вакцини використовували найчастіше
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби, у п'ятницю в Україні отримали щеплення проти коронавірусу рекордна кількість людей. Загалом проведено 2 422 475 щеплень.
Темпи вакцинації в Україні
25 червня проти коронавірусу вакцинували 97 130 людей: одну дозу отримали 36 540 людей, дві дози, а відтак повністю імунізовані – 60 590 людей.
До теми COVID-19 в Україні: 756 інфікованих за добу, всього захворіли понад 2,2 мільйона
Вакцинацію проводили:
- 623 мобільні бригади,
- 1 229 пунктів щеплення;
- 20 центрів вакцинації.
Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 742 181 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 871 511 людей
- з них отримали 1 дозу – 1 871 509 людей,
- повністю імунізовані та отримали 2 дози – 550 966 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).
Якими вакцинами вакцинували українців
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 526 853,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 499 133,
- AstraZeneca – 357 948,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
До слова, Україна перейшла до 4-го етапу вакцинації проти COVID-19. Ним передбачено імунізацію людей старше 60 років, а також людей віком 18 – 59, які мають супутні захворювання, ув'язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.
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