Від середини лютого 2021 року в Україні почала зростати смертність внаслідок коронавірусу. А в останні дні це зростання різко пришвидшилась.

Швидкість збільшення смертності від COVID-19 в Україні трішки перевищила значення осінньої хвилі. І це не пов'язано з затримками оприлюднення статистики.

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Вчені Національної академії наук проаналізували епідемічну ситуацію в Україні за 23 лютого – 1 березня 2021 року. Дослідники зазначили, що затримки наповнення реєстру нині є мінімальними як і для результатів тестування, так і для реєстрації смертей.

Впевнене зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей. Динаміка нових виявлень в Україні на цей момент є подібною до статистики Румунії та Польщі,

– йдеться в повідомленні.

Детальний розбір смертності від коронавірусу в Україні