В Україні різко зросла смертність від коронавірусу
Від середини лютого 2021 року в Україні почала зростати смертність внаслідок коронавірусу. А в останні дні це зростання різко пришвидшилась.
Джерело:НАН
Швидкість збільшення смертності від COVID-19 в Україні трішки перевищила значення осінньої хвилі. І це не пов'язано з затримками оприлюднення статистики.
До теми Від коронавірусу у 2020 році померло удвічі більше українців, ніж від грипу та пневмонії
Вчені Національної академії наук проаналізували епідемічну ситуацію в Україні за 23 лютого – 1 березня 2021 року. Дослідники зазначили, що затримки наповнення реєстру нині є мінімальними як і для результатів тестування, так і для реєстрації смертей.
Впевнене зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей. Динаміка нових виявлень в Україні на цей момент є подібною до статистики Румунії та Польщі,
– йдеться в повідомленні.
Детальний розбір смертності від коронавірусу в Україні
- Вчені розповіли, що загальна летальність нових випадків продовжує зростати та сягнула 2.8%. За інформацією науковців, більшість пацієнтів з коронавірусом, які перебували на ШВЛ, померли.
- Середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала близько 15%,.
- Летальність серед хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, становить 76%,
- Летальність серед хворих, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ), – 89%.
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