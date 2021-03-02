В Україні різко зросла смертність від коронавірусу

2 березня 2021 , 18:53
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Джерело:

НАН

Від середини лютого 2021 року в Україні почала зростати смертність внаслідок коронавірусу. А в останні дні це зростання різко пришвидшилась.

Швидкість збільшення смертності від COVID-19 в Україні трішки перевищила значення осінньої хвилі. І це не пов'язано з затримками оприлюднення статистики.

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Вчені Національної академії наук проаналізували епідемічну ситуацію в Україні за 23 лютого – 1 березня 2021 року. Дослідники зазначили, що затримки наповнення реєстру нині є мінімальними як і для результатів тестування, так і для реєстрації смертей.

Впевнене зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей. Динаміка нових виявлень в Україні на цей момент є подібною до статистики Румунії та Польщі,
– йдеться в повідомленні.

Детальний розбір смертності від коронавірусу в Україні

  • Вчені розповіли, що загальна летальність нових випадків продовжує зростати та сягнула 2.8%. За інформацією науковців, більшість пацієнтів з коронавірусом, які перебували на ШВЛ, померли.
  • Середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала близько 15%,.
  • Летальність серед хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, становить 76%,
  • Летальність серед хворих, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ), – 89%.