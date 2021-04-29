Це найвищі показники за останні 5 днів. Найбільше нових хворих виявили у Харківській (+1 203), Дніпропетровській областях (+1 021) та у Києві (+940).

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